Президент России Владимир Путин во время украинского конфликта ведет себя подобно лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, присматриваясь к сельскохозяйственному потенциалу соседних стран. Такое мнение высказали авторы таблоида The Mirror.

Они считают, что Гитлер во время оккупации Германии также использовал весь потенциал немецкой сельскохозяйственной промышленности.

«Запад предупредили, что Владимир Путин не остановится в своей войне с демократией, если он вторгнется на Украину. Российский лидер намерен пойти по стопам Адольфа Гитлера», — сказано в материале.

Посол Украины в США Оксана Макарова заявила, что демократический мир должен дать отпор экс-руководителю КГБ, заявив, что сейчас «никто не в безопасности». По данным издания, на границе с Украиной якобы размещены до 100 тысяч российских военнослужащих.

Ранее глава управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил, что спецслужбы Украины совместно с западными странами готовят ряд постановочных видеороликов, которые подтвердят якобы вторжение российских войск на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США искусственно нагнетают на Украине антироссийскую риторику.

Руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае российского вторжения на Украину государство введет санкции против активов российских олигархов на территории Королевства.