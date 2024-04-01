Мир 01 апреля 2024, 11:40 The Hollywood Reporter: розовое платье актрисы Монро ушло с молотка за 325 тысяч долларов

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Коллекционные предметы, связанные с американской актрисой и моделью Мэрилин Монро, представили на аукционе Playboy, Hugh Hefner X Marilyn Monroe. Об этом рассказал The Hollywood Reporter.

Так, с молотка ушло розовое платье Pucci, в котором знаменитость посещала светские мероприятия. Победитель торгов забрал наряд за 325 тысяч долларов (более 30 миллионов рублей).

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Кроме того, были проданы надгробный памятник из склепа Монро, ее вечернее платье с целлофановым эффектом и помада «Элизабет Арден», добавили «Известия».