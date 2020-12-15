The Guardian узнал имена обезглавленных на видео жителей Карабаха. Они оказались мирными армянами

Местные жители рассказали, что это были этнические армяне, которые отказались покинуть свои деревни. Они были некомбатантами, не принимали непосредственного участия в конфликте между странами.

Показания жителей деревни в интервью английскому изданию подтверждают сведения уполномоченного по правам человека проармянского местного правительства и двух известных армянских правозащитников.

На видеороликах, которые были распространены в социальных сетях, жители села Мадаташен в Нагорном Карабахе опознали 69-летнего Геннадия Петросяна, переехавшего в село в конце 80-х годов из азербайджанского города Сумгаит.

Его опознала директор местной школы Гаяне Петросян. Женщина является однофамилицей погибшему. Также его опознал сельский староста Эдуард Айрапетян. Он знал мужчину более 30 лет. Последний раз Эдуард разговаривал с Петросяном 28 октября, он сообщил ему о вражеских войсках в селе. После нескольких недель молчания Айрапетян опознал Петросяна на видео.

Второго мужчину, по сообщениям местных жителей, звали Юрий Асрян, ему было 82 года. Он жил затворником и ни с кем не общался. Мужчина отказался покинуть село 20 октября.

Комиссар Совета Европы по правам человека запланировал поездку в регион, чтобы разобраться с жестокостью военных из Азербаджана после объявления перемирия.