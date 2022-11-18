18 ноября 2022, 19:56
The Guardian: падение экономики Великобритании стало крупнейшим за всю историю страны
Экономика Великобритании упала на 7%, и это самый большой показатель за всю историю страны. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на The Guardian.
Канцлера казначейства Джерем Хант объявил, что в связи с этим расходы государства сократятся на 30 миллиардов фунтов стерлингов, а налоги повысятся. Некоторые эксперты усомнились, что такие жесткие меры улучшат ситуацию.
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Директор Института фискальных исследований Пол Джонсон и Теневой канцлер казначейства Рейчел Ривз выразили мнение, что все закончится недовольством граждан страны.
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Великобритания
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