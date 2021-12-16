The Guardian написала, что «Газпром» хочет получать максимальную прибыль с поставок газа

Компания «Газпром» старается продать как можно больше газа по максимальной цене. Публикация об этом появилась в газете The Guardian. Соответствующее мнение выразил руководитель газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес Диас.

Он посчитал, что «Газпром», вместо того чтобы обрушить цены на газ с помощью наращивания поставок топлива, стал продавать максимально возможное количество газа так, чтобы не увеличивать объемы до точки его обесценивания.

Диас также отметил, что такая политика компании может в итоге привести к тому, что больше стран начнут рассматривать вместо газа возобновляемые источники энергии.

При этом в материале сказано, что на фоне глобального кризиса после пандемии и роста цен на всех энергетических рынках Россия якобы продемонстрировала агрессивное поведение по отношению к своим соседям — Украине и Молдавии, что и привело к ухудшению отношений с Западом из-за газопровода «Северный поток — 2». Однако в России не один раз утверждали, что все обязательства по газовым контрактам стабильно выполняются.