Пока Эммануэль Макрон бьется за мирное разрешение конфликта между Россией и Украиной, рейтинги его соперницы на выборах, главы ультраправой консервативной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, стремительно растут. В штабе действующего главы Франции обеспокоены этим, написала «Политика сегодня» со ссылкой на The Guardian.

Выборы президента Франции приближаются, и Ле Пен поддерживают 47% населения, что значит, что у нее есть шансы обогнать Макрона, которого поддерживают 53%. По данным британского издания, это связано с тем, что недовольных миграционным гостеприимством Франции и высокими налогами становится все больше. Несмотря на то, что линия «Национального фронта» считается ксенофобной и националистской, согласно опросам общественного мнения, у Ле Пен есть хорошие шансы обойти Макрона на выборах.