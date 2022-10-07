The Federalist: позволив Украине вступить в НАТО, США повысят вероятность ядерной войны | 360°

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The Federalist: позволив Украине вступить в НАТО, США повысят вероятность ядерной войны

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Вступление Украины в НАТО, если оно состоится, обернется катастрофой для США. Такое мнение в колонке для издания The Federalist выразил вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together, ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл, написала «Политика сегодня».

Позволив Украине вступить в Альянс, США повысят вероятность ядерного противостояние с Россией и «взаимного уничтожения», считает Колдуэлл. Невыгодно вступление Украины в НАТО для США и с финансовой точки зрения.

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«Глупо тратить десятки миллиардов долларов на расширение НАТО за счет Украины или других европейских стран во времена рекордной инфляции, государственного долга в 30 триллионов долларов и растущей угрозы со стороны Китая в Азии», — написал автор.

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