The Economist показал карту Украины без Крыма и спалился
«Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом», — заявили в дипломатическом представительстве.
После этого редакция журнала удалила ролик со своего сайта и из всех аккаунтов в соцсетях.
Украинское посольство призвало NYT вернуть Крым на карту страныПодробнее
Представители СМИ посвятили видео процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, которая началась после его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Помимо этого в нем говорилось о деле в отношении Байдена-младшего — сына бывшего вице-президента страны Джо Байдена. На кадрах лидеров изобразили на фоне карт своих стран. The Economist опубликовал видео 23 ноября.
Демократы запустили процесс импичмента из-за подозрений, что Трамп требовал начать расследование против Джо Байдена — политического оппонента президента на президентских выборах в 2020 году. Взамен он обещал Киеву материальную и военную помощь.
Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. На нем 96,77% жителей полуострова поддержали воссоединение с Россией. Украина и ряд стран Запада не признают итоги референдума и считают республику временно оккупированной территорией.