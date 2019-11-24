The Economist показал карту Украины без Крыма и спалился

Британский журнал The Economist представил видеоролик, в котором показал карту Украины без Крыма. Посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии потребовало отредактировать изображение.

«Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом», — заявили в дипломатическом представительстве.

После этого редакция журнала удалила ролик со своего сайта и из всех аккаунтов в соцсетях.

Украинское посольство призвало NYT вернуть Крым на карту страны Подробнее

Представители СМИ посвятили видео процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, которая началась после его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Помимо этого в нем говорилось о деле в отношении Байдена-младшего — сына бывшего вице-президента страны Джо Байдена. На кадрах лидеров изобразили на фоне карт своих стран. The Economist опубликовал видео 23 ноября.

Демократы запустили процесс импичмента из-за подозрений, что Трамп требовал начать расследование против Джо Байдена — политического оппонента президента на президентских выборах в 2020 году. Взамен он обещал Киеву материальную и военную помощь.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. На нем 96,77% жителей полуострова поддержали воссоединение с Россией. Украина и ряд стран Запада не признают итоги референдума и считают республику временно оккупированной территорией.