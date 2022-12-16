Мир 16 декабря 2022, 16:46 The Dodo: жительница Австралии спасла маленького кенгуру

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Жительница Австралии Тиш Фой спасла кенгуренка, который потерял мать. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на издание The Dodo.

Женщина нашла животное слабым и испуганным. Ей стало жаль животное, поэтому она забрала его к себе домой.

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Кенгуренок прожил у Фой 10 дней, после этого она отдала его в службу спасения диких животных Бриджтауна. Там за ним ухаживают специалисты, которые позже выпустят зверя на волю.

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Женщина призналась, что за это время успела привязаться к питомцу.

«Малыш жил у меня всего десять дней, но успел похитить мое сердце», — поделилась она.