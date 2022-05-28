The Daily Telegraph: сын британского депутата поучаствовал в боевых действиях на Украине

Сын британского депутата от партии тори Бен Грант принял участие в российской спецоперации на стороне Украины. Об этом сообщила The Daily Telegraph.

Грант отправился туда в марте и даже не сообщил об этом родителям. Будучи ветераном Афганской войны, он отметил, что боевые действия на Украине гораздо хуже, чем те, в которых ему доводилось участвовать ранее.

Его подразделение должно было захватить удерживаемый Россией объект под Харьковом и попало в засаду. В итоге рядом с ними взорвалась мина, из-за чего одному из солдат оторвало ноги.

«Пытаться оказать первую помощь во время перестрелки, когда русские стреляют по нам и вокруг нас, очень сложно», — отметил Грант.

Он предположил, что их заранее увидели при помощи беспилотников. Началась массовая перестрелка, военным пришлось спасаться.

«Я был в ужасе, но стремился достичь своей самой важной цели — вывести мою команду из опасности», — заключил Грант.