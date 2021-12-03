The Daily Telegraph: советский «Москвич» имеет популярность у британцев

Некоторые британцы любят советские автомобили «Москвич». Об этом сообщила Pravda.Ru со ссылкой на The Daily Telegraph.

По словам британца Стюарта Коула, у него до сих пор есть «Москвич». Он отметил, что машина ему нравится.

«И я в него в прямом смысле слова влюблен. Мне нравится и внешний вид, и неповторимый звук, который издает движок, и запах в салоне», — рассказал мужчина.

Он уточнил, что это автомобиль его отца. Сам Коул в итоге купил себе еще несколько «Москвичей». По его словам, когда он ездит на этих машинах, к нему часто подходят люди, которые тоже любят «Москвичи».