Набор экстренных служб. Медики и полицейские показали «внутренности» своих авто
Медики и полицейские присоединились к тетрис-челленджу.
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Сейчас популярно такое понятие, как перфекционизм, когда все вещи аккуратно разложены в строго определенном порядке. Еще многим с детства знакома игра «Тетрис». Креативные пользователи решили совместить эти два понятия и запустили в соцсетях Тетрис-челлендж (TetrisChallenge), только в качестве деталей конструктора используются все предметы из машин аварийных служб.
Снимки сделаны в разных странах мира, и если где-то на асфальте разложили только оборудование, то некоторые авторы кадров решили «уложить» и самих специалистов.
А здесь в объектив фотографа попала и служебная собака. Вписалась, кстати, очень удачно.
Медики тоже не отстают от своих коллег по спасению людей. Врачи в голубых медицинских халатах легли вальтом в окружении бинтов, лекарств и ножниц. Все должно быть стерильно, поэтому фон не дорожное покрытие, а специальный материал.
Полицейские тоже присоединились к челленджу и даже нашли преступника для кадра. Мужчина лежит лицом вниз, а на руках видны наручники.