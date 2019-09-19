Набор экстренных служб. Медики и полицейские показали «внутренности» своих авто

Казалось бы, в интернете давно уже все придумано и ничем уже не удивить. Но авторам нового челленджа удалось это сделать. В Сети гуляют фотографии с машинами разных аварийных служб, но на снимках не только техника. На асфальте рядом с автомобилями стройными рядами лежит все оборудование и даже люди.

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Сейчас популярно такое понятие, как перфекционизм, когда все вещи аккуратно разложены в строго определенном порядке. Еще многим с детства знакома игра «Тетрис». Креативные пользователи решили совместить эти два понятия и запустили в соцсетях Тетрис-челлендж (TetrisChallenge), только в качестве деталей конструктора используются все предметы из машин аварийных служб.

Снимки сделаны в разных странах мира, и если где-то на асфальте разложили только оборудование, то некоторые авторы кадров решили «уложить» и самих специалистов.

А здесь в объектив фотографа попала и служебная собака. Вписалась, кстати, очень удачно.

Медики тоже не отстают от своих коллег по спасению людей. Врачи в голубых медицинских халатах легли вальтом в окружении бинтов, лекарств и ножниц. Все должно быть стерильно, поэтому фон не дорожное покрытие, а специальный материал.

Полицейские тоже присоединились к челленджу и даже нашли преступника для кадра. Мужчина лежит лицом вниз, а на руках видны наручники.