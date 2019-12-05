Тесты на девственность предложили запретить в Нью-Йорке

Депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Мишель Соладжес представила законопроект, запрещающий медицинским работникам проверять наличие девственности у девушек. По ее словам, это еще одна форма насилия над женщинами. Законопроект возник после неоднозначных высказываний рэпера T.I. Он заявил, что каждый год водит дочь к гинекологу и проверяет, не начала ли та вести половую жизнь.

Согласно законопроекту депутата Мишель Соладжес, если кто-то попытается проверить девственность у девушки вне медицинского учреждения, это будет считаться актом сексуального насилия. Она хочет не только запретить эти процедуры в больницах, но и криминализировать их. Пока законопроект получил поддержку трех законодателей-демократов.

Соладжес настаивает, что прохождение процедуры часто превращается в болезненный, унизительный и травмирующий опыт. И с медицинской точки зрения нет никакой необходимости в таких в тестах.

На законопроект политика вдохновили высказывания рэпера T.I. В ноябрьском эпизоде ​​подкаста «Дамы как мы» он сказал, что попросил гинеколога ежегодно проверять наличие девственности у его дочери. Сейчас ей 18 лет.

Его слова вызвали бурную негативную реакцию в социальных сетях. Люди стали активно поднимать тему гиперконтролирующих отцов и того, какое это может оказывать влияние на их дочерей. Соладжес считает, что одного такого случая достаточно для рассмотрения ее законопроекта.

Рэпер T.I.

Тестирование бесполезно

Как рассказали эксперты AP News, такое тестирование является болезненным и не действует. Нет никаких доказательств, что оно показывает, был ли у девушки половой акт с проникновением или нет.

«Нет теста, который мог бы сказать вам, был ли у кого-то половой акт по обоюдному согласию или без согласия», — сказала профессор семейной медицины Ранит Мишори.

Существует ошибочное мнение, что это можно определить по наличию разрыва в девственной плеве. Мишори объясняет — разрыв может появиться от тампонов или физической активности. Плева также может меняться по мере взросления девочки из-за гормонов.

Закон не поможет

Такие проверки происходят из культурных соображений о «чистоте» или «пригодности к замужеству» женщины. В некоторых культурах, представители которых живут и в США, жизнь девушки может пойти крахом, если процедура покажет, что у нее уже был половой акт. Перспективы вступить в брак исчезнут, а ее перестанут считать добропорядочной. Так мыслят не только мигранты, но и члены очень религиозных общин.

Профессор Мишори считает, что именно поэтому запрещать или криминализировать такие процедуры — не выход. Такой законопроект загонит все эти манипуляции в подполье и не более.

«Я думаю, что решение состоит в том, что мы должны думать об образовании, мы должны думать об изменении социальных норм. Мы должны думать о том, чтобы избавиться от стигмы и обучить не только наших пациентов, но и членов семьи и общества», — добавила Ранит.

Насколько такие проверки на девственность распространены в США, неясно.