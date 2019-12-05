Тесты на девственность предложили запретить в Нью-Йорке
Согласно законопроекту депутата Мишель Соладжес, если кто-то попытается проверить девственность у девушки вне медицинского учреждения, это будет считаться актом сексуального насилия. Она хочет не только запретить эти процедуры в больницах, но и криминализировать их. Пока законопроект получил поддержку трех законодателей-демократов.
Соладжес настаивает, что прохождение процедуры часто превращается в болезненный, унизительный и травмирующий опыт. И с медицинской точки зрения нет никакой необходимости в таких в тестах.
На законопроект политика вдохновили высказывания рэпера T.I. В ноябрьском эпизоде подкаста «Дамы как мы» он сказал, что попросил гинеколога ежегодно проверять наличие девственности у его дочери. Сейчас ей 18 лет.
Его слова вызвали бурную негативную реакцию в социальных сетях. Люди стали активно поднимать тему гиперконтролирующих отцов и того, какое это может оказывать влияние на их дочерей. Соладжес считает, что одного такого случая достаточно для рассмотрения ее законопроекта.
Тестирование бесполезно
Как рассказали эксперты AP News, такое тестирование является болезненным и не действует. Нет никаких доказательств, что оно показывает, был ли у девушки половой акт с проникновением или нет.
«Нет теста, который мог бы сказать вам, был ли у кого-то половой акт по обоюдному согласию или без согласия», — сказала профессор семейной медицины Ранит Мишори.
Существует ошибочное мнение, что это можно определить по наличию разрыва в девственной плеве. Мишори объясняет — разрыв может появиться от тампонов или физической активности. Плева также может меняться по мере взросления девочки из-за гормонов.
Закон не поможет
Такие проверки происходят из культурных соображений о «чистоте» или «пригодности к замужеству» женщины. В некоторых культурах, представители которых живут и в США, жизнь девушки может пойти крахом, если процедура покажет, что у нее уже был половой акт. Перспективы вступить в брак исчезнут, а ее перестанут считать добропорядочной. Так мыслят не только мигранты, но и члены очень религиозных общин.
Профессор Мишори считает, что именно поэтому запрещать или криминализировать такие процедуры — не выход. Такой законопроект загонит все эти манипуляции в подполье и не более.
«Я думаю, что решение состоит в том, что мы должны думать об образовании, мы должны думать об изменении социальных норм. Мы должны думать о том, чтобы избавиться от стигмы и обучить не только наших пациентов, но и членов семьи и общества», — добавила Ранит.
Насколько такие проверки на девственность распространены в США, неясно.