Мир 15 июня 2023, 15:04 «Тестировочный режим». Подоляк заявил, что полноценное наступление украинские войска не начали Советник главы офиса Зеленского Подоляк: контрнаступление ВСУ еще не началось Официальный сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины не начали полноценное наступление и ведут тестировочные боевые действия. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Мы еще не начинали контрнаступление», — процитировало его РИА «Новости».

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Подоляк отметил, что сейчас украинские войска «продвигаются в рамках тестировочного режима». Он рассказал, что удары ВСУ наносят, чтобы уничтожить как можно больше российской техники и военных ВС России. Советник добавил, что делается это с целью психологического давления на российскую армию.

Президент России Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления ВСУ 9 июня. Он отметил, что операция началась провально: украинские войска не добились поставленных целей ни на одном участке фронта. Однако при этом глава государства констатировал сохранение наступательного потенциала Вооруженных сил Украины.

Минобороны РФ сообщило о начале контрнаступления украинских войск во вторник, 6 июня. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, боевики ВСУ потеряли за три дня на разных направлениях более 3715 человек личного состава.