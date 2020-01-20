Тест для выявления смертельной пневмонии из Китая создадут в России

Российские ученые-медики приступили к созданию экспресс-теста, который сможет выявить коронавирус за несколько минут. От этого заболевания в Китае уже погибли несколько человек.

«Мы начали работать над созданием реагентов 14 января, сразу после размещения генома вируса новой пневмонии в международной базе данных NCBI», — сообщил «Известиям» замдиректора Центра стратегического планирования (ЦСП) Минздрава РФ Герман Шипулин.

Он добавил, что прототип экспресс-теста подготовят к концу января. В российских аэропортах уже проверяют прилетевших из Китая пассажиров с помощью тепловизоров — эти аппараты выявляют из толпы людей с повышенной температурой. Этот способ не позволяет определить болезнь в инкубационном периоде. Новым тестом проверять людей в аэропортах будет нельзя, так как это вызовет столпотворения и парализует работу воздушных гаваней.

Коронавирусы — это семейство из более чем 30 вирусов, поражающих дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт и нервную систему людей и животных. С конца декабря коронавирусом нового типа в Китае заразились около 200 человек. Три человека погибли.