Тест Байдена на коронавирус снова показал положительный результат

Президента США Джо Байдена снова отправили на карантин, ПЦР-тест американского лидера показал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщил его лечащий врач Кевин О’Коннор, слова которого процитировало РИА «Новости».

«После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент получил положительные результаты теста поздним утром в субботу», — написал врач.

Это говорит о восстановившемся положительном статусе, отметил медик. При этом у Байдена не проявились никакие симптомы COVID-19, он чувствует себя «достаточно хорошо», заявил О’Коннор.

«Тем не менее, президент США вновь переходит на процедуры жесткой изоляции», — говорится в сообщении.

Американский лидер заболел ковидом 21 июля, через пять дней лечения и самоизоляции его тест показал отрицательный результат. Президент перестал соблюдать режим изоляции, но продолжил носить маску в присутствии других людей.