Американская компания-производитель электромобилей Tesla решила закрыть один из своих офисов в Калифорнии, работу потеряют около 200 сотрудников. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По даннным издания, компания закроет офис в Сан-Матео для сокращения расходов, сотрудники уже получили извещения об освобождении от занимаемых постов. Часть работников перейдут в другие офисы компании. Газета отметила, что большая часть попавших под сокращение занималась улучшением автопилота Tesla.

Ранее владелец Tesla Илон Маск заявил об «очень плохих предчувствиях по поводу [американской] экономики». Он рассказал о планах сократить около 10% сотрудников и поставить на паузу прием на работу по всему миру.

Маск в середине мая на технологической конференции All-in Summit в Майами сообщил, что экономика США сейчас находится в состоянии рецессии и выйдет из нее не ранее чем через 12 месяцев. Об этом написал ТАСС.