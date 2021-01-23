Tesla уволила бывшего сотрудника за хищение секретных данных

По данным телеканала, Хатилов устроился на работу в Tesla совсем недавно — в декабре прошлого года. Через несколько дней он якобы стал воровать файлы и скрипты на языке программирования Python и заливать их в свое облачное хранилище Dropbox. В иске говорится, что мужчина похитил около 26 тысяч файлов, которые могут раскрыть конкурентам Tesla планы компании по автоматизации.

Компания сразу же уволила его. Хатилов объяснил газете The New York Post, что не собирался похищать секретную информацию. По его словам, все эти файлы оказались в его облаке случайно — он просто хотел сделать резервную копию папки и даже не подозревал, что в ней столько всего конфиденциального.

Еще Tesla обвинила бывшего сотрудника в том, что он оперативно удалил все улики, когда им занялась служба внутренней безопасности.