Tesla стала самим дорогим автомобилестроителем в США
Акции американской корпорации Tesla составили 84,55 миллиарда долларов. Таким образом, компания Илона Маска стала самим дорогим автомобилестроителем в США, обогнав концерн Ford. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, 8 января стоимость одной акции Tesla превысила отметку в 470 долларов. Первичное размещение акций компании 10 лет назад составляло 17 долларов за штуку.
Предыдущий рекорд в конце 90-х установило предприятие Ford (80,8 миллиарда долларов).