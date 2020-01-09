Tesla стала самим дорогим автомобилестроителем в США

По данным информагентства, 8 января стоимость одной акции Tesla превысила отметку в 470 долларов. Первичное размещение акций компании 10 лет назад составляло 17 долларов за штуку.

Предыдущий рекорд в конце 90-х установило предприятие Ford (80,8 миллиарда долларов).