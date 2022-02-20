Tesla с заботой о котиках. Ну, так жара пушистым не страшна

Все видели ролики, когда полиции и неравнодушным гражданам приходилось вызволять животных и детей из душных машин, в которых их оставили хозяева или родители. С Tesla такой ерунды не произойдет. Заботливый хозяин включил пушистому кондиционер и оставил на мониторе сообщение для доброжелателей: «Мой хозяин скоро вернется. Не переживайте, кондиционер включен. 71 по Фаренгейту (21°C)».

Все в порядке, котик, ты в безопасности и окна хозяина тоже.