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    20 февраля 2022, 19:06

    Tesla с заботой о котиках. Ну, так жара пушистым не страшна

    Наталья Жуковская

    Все видели ролики, когда полиции и неравнодушным гражданам приходилось вызволять животных и детей из душных машин, в которых их оставили хозяева или родители. С Tesla такой ерунды не произойдет. Заботливый хозяин включил пушистому кондиционер и оставил на мониторе сообщение для доброжелателей: «Мой хозяин скоро вернется. Не переживайте, кондиционер включен. 71 по Фаренгейту (21°C)».

    Все в порядке, котик, ты в безопасности и окна хозяина тоже.