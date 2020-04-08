Tesla понизит зарплату своим сотрудникам из-за коронавируса

Вице-президентам компании зарплату сократят на 30%, начальникам подразделения — на 20%, штатным сотрудникам — на 10%, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Распоряжение вступит в силу 13 апреля. Продлится оно до окончания второго финансового квартала.

В неоплачиваемый отпуск отправят тех сотрудников, которые не могут работать дистанционно.