    08 апреля 2020, 13:16

    Tesla понизит зарплату своим сотрудникам из-за коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Американская компания Tesla намерена понизить заработную плату своим сотрудникам до 30%. Некоторых работников отправят в неоплачиваемый отпуск из-за закрытия заводов. Такие меры связаны с пандемией коронавируса. Об этом написал ТАСС.

    Вице-президентам компании зарплату сократят на 30%, начальникам подразделения — на 20%, штатным сотрудникам — на 10%, сообщил сайт «Аргументы и факты».

    Распоряжение вступит в силу 13 апреля. Продлится оно до окончания второго финансового квартала.

    В неоплачиваемый отпуск отправят тех сотрудников, которые не могут работать дистанционно.