Производство электромобилей Tesla больше не поддерживается субсидиями со стороны США. Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава компании Илон Маск.

«Федеральные налоговые субсидии США распространяются на электромобили других производителей, но уже не на Tesla», — заявил он и подчеркнул, что из всех автопроизводителей компания Теslа получала меньше всего льгот.

Ранее власти США заявляли, что будут поддерживать компании, занимающиеся производством автомобилей на альтернативных источниках питания.

По данным опроса среди американских автомобилистов, Tesla оказалась на последнем месте в списке самых надежных машин. Респонденты нашли в ней около 250 различных проблем, в основном касающихся внешнего вида.

Илон Маск основал компанию Tesla Motors в 2003 году. Помимо электромобилей, Теsla по собственной технологии производит батареи и электродвигатели. В России зарегистрировано более 70 автомобилей Tesla Model X и более 200 моделей Tesla Model S.