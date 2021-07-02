Tesla c водителем внутри загорелась в США

Электромобиль Tesla Model S Plaid 2021 года выпуска начал гореть, когда водитель находился в салоне. ЧП произошло в окрестностях города Филадельфия (штат Пенсильвания).

Адвокаты потерпевшего заявили, что владелец машины сначала увидел, что из-задней части авто идет дым. Он пытался разблокировать и открыть двери, но не смог. По предварительной версии, замки вышли из строя.

Как сообщил телеканал CNBC, американец все-таки выбрался из Теslа, она начала движение, а потом вся загорелась.

Глава пожарной службы местного населенного пункта Лоуэр Мерион Чарльз Макгарви заявил, что на тушение пожара выехали две бригады. Они работали на месте ЧП свыше трех часов.

Машину в итоге перевезли на стоянку. Владелец надеется, что независимые эксперты обследуют автомобиль и назовут причину возникновения огня.

Компания Tesla начала поставки электромобиля Model S Plaid в июне этого года.