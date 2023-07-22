Мир 22 июля 2023, 03:26 Тещу президента Южной Кореи арестовали за подделку документа — СМИ «Ренхап»: тещу главы Южной Кореи Юн Сок Еля попала за решетку за подделку документа РИА «Новости»

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Теща президента Южной Кореи Юн Сок Еля — Чхве Ын Сун — задержали после отклонения судом ее апелляции по делу о подделке документа, который использовался во время сделки по покупке земли. Об этом сообщило агентство «Ренхап».

Суд приговорил женщину к одному году тюремного заключения в декабре 2021 года, однако тогда ее не стали арестовывать. Однако 21 июля, после того, как апелляционный суд принял решение оставить приговор в силе, Чхве Ын Сун задержали.

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Родственницу президент Южной Кореи признали виновной в изготовлении поддельной банковской справки. Этот документ использовался для покупки земли в городе Соннам с апреля по октябрь 2013 года. Благодаря этому Чхве Ын Сун внесла на счет около 27 миллионов долларов.

По данным суда, приговор оставили в силе ввиду тяжести преступления. Во время его оглашения женщина потеряла сознание.