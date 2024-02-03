Мир 03 февраля 2024, 11:20 ТЭС на Украине получила серьезные повреждения ДТЭК: одна из ТЭС на Украине получила серьезные повреждения

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Одна из теплоэлектростанций на Украине получила серьезные повреждения в результате обстрела. Об этом сообщила пресс-служба украинского национального энергохолдинга ДТЭК.

«На одной из ТЭС ночью произошли взрывы, оборудование станции получило серьезные повреждения. На месте работают энергетики, они устраняют последствия», — заявили в холдинге.

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В какой области расположена ТЭС, в компании ДТЭК не уточнили.

В ночь на субботу несколько мощных взрывов прозвучали в Харькове и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги. Кроме того, объект инфраструктуры пострадал в Днепропетровской области, после чего в ряде районов пропало электричество.

В конце января взрыв после удара беспилотника прогремел также в Николаевской области Украины. Глава военной администрации города Снегиревка Иван Кухта подтверждал ЧП, но не уточнял конкретных повреждений объектов инфраструктуры.