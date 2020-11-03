«Терроризм не имеет гражданства». Депутат Слуцкий о «российском следе» в европейских терактах

После террористической атаки в Вене, жертвами которой стали четыре человека, полиция задержала знакомых преступника-исламиста. Среди них выходцы с Северного Кавказа. Ранее под Парижем уроженец Чечни обезглавил учителя за показ карикатур на Мухаммеда. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий рассказал «360», что он думает о «российском следе» в нападениях.

Террористические атаки в Вене произошли вечером 2 ноября. Осужденный ранее за попытку примкнуть к террористам в Сирии 20-летний выходец из Северной Македонии Фейзулай Куйтим расстреливал прохожих в шести разных точках исторического центра города. Жертвами нападения стали четыре человека, еще 22 получили ранения. Полиция застрелила преступника. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Полицейские задержали 14 человек из окружения джихадиста.

По словам российского посла в Австрии Дмитрия Любинского, «есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира и Северного Кавказа».

16 октября в пригороде Парижа 18-летний беженец чеченского происхождения Абдуллах Анзоров обезглавил школьного учителя Самюэля Пати из-за того, что тот на уроке демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Леонид Слуцкий считает неправильным говорить о связях с Россией, когда речь идет о подобных преступлениях. Россия, добавил он, предлагает европейцам сообща бороться с этим злом.

"Русский след" на Западе сейчас пытаются найти абсолютно во всем. Но также абсолютно неправильно говорить о взаимосвязях с Россией, когда речь идет о таких чудовищных преступлениях. Терроризм не имеет ни гражданства, ни национальности. Это вызов всему человечеству. Мы предлагали и предлагаем нашим западным партнерам бороться сообща с этим злом, невзирая на политическую конъюнктуру Леонид Слуцкий глава комитета Госдумы по международным делам.

Также он предостерег от политизации при «использовании антироссийской карты» в подобных случаях.