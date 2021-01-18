Террористы убили двух солдат при нападении на пост сирийской армии
В результате вооруженного нападения боевиков на пост армии Сирии в городе Эль-Кунейтра двое солдат погибли. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, боевики подорвали бомбу около блокпоста, а потом применили стрелковое оружие, ранив еще двух человек. Их доставили в больницу.
В начале января стало известно о гибели шести человек при нападении террористов на автобус в сирийской провинции Хама. Нападение произошло на трассе Саламия–Ракка.