Террористы убили двух солдат при нападении на пост сирийской армии

По данным издания, боевики подорвали бомбу около блокпоста, а потом применили стрелковое оружие, ранив еще двух человек. Их доставили в больницу.

В начале января стало известно о гибели шести человек при нападении террористов на автобус в сирийской провинции Хама. Нападение произошло на трассе Саламия–Ракка.