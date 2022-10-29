Мир 29 октября 2022, 20:17 Террористы стали чаще использовать соцсети для вербовки и финансирования атак Комитет СБ ООН: террористы стали чаще использовать соцсети для своих атак Unsplash

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Террористические группировки все чаще широко применяют интернет и социальные сети как средство вербовки, финансирования и планирования нападений. Об этом сообщили участники заседания контртеррористического комитета СБ ООН, написал ТАСС.

«Наблюдается более широкое использование интернет-технологий, включая социальные сети, в преступных целях: вербовке, подстрекательстве к совершению терактов, а также финансированию, планированию и их подготовки», — говорится в заявлении.

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В документе отмечено, что инновационные финансовые технологии, включая краудфандинговые платформы, также часто используют для финансирования терроризма.

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Участники совещания в Индии признали, что нужно достичь баланс «между поощрением инноваций и применением новых технологий». Они также призвали к серьезным совместным действиям для предотвращения использования новых технологий в террористических целях.

Ранее специалист в области социологии терроризма Алессандро Орсини сообщил, что западные СМИ специально искажают информацию о событиях на Украине, чтобы сформировать определенное общественное мнение.