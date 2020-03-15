Террористы объявили награду за головы российских журналистов в Сирии

Террористы объявили награду за убийство российских военных журналистов в Идлибе. Они готовы выложить по 25 тысяч долларов за Евгения Поддубного и Олега Блохина.

Еще одна группировка террористов предложила за убийство Поддубного 50 тысяч долларов и 100 тысяч за то, что пленят любого российского военнослужащего из совместного с турецкой стороной патруля. Информацию Поддубный подтвердил в своем Telegram-канале.

«Фанбои боевиков в Сирии месяц назад призывали турецких военных арестовать нас за шпионаж. Теперь вот объявили награду за головы. Последовательно. С почином», — написал он.

По словам журналиста, это истерический припадок их пропагандиста или заказ их «старшего брата». Террористам, считает Поддубный, не выгодна работа российских журналистов в регионе, особенно если те рассказывают о действительной ситуации.

По словам Поддубного, рано или поздно на любой войне журналист превращается из летописца побед и подвигов в опасного и ненужного свидетеля. Именно этим объясняется истерика пропагандистов, работающих на стороне террористов.