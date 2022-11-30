30 ноября 2022, 20:35
Террористы «Исламского государства» сообщили о гибели своего главаря
Al Arabiya: ИГ сообщило о смерти своего лидера Абу аль-Хасана
Террористы «Исламского государства»* объявили о предполагаемой ликвидации главаря группировки Абу аль-Хасана аль-Кураши. Об этом сообщил арабский телеканал Al Arabiya.
«Представитель ИГ* в среду (30 ноября — прим. ред.) объявил об убийстве лидера организации Абу аль-Хасан аль-Кураши», — отметили в публикации.
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Предположительно, главаря террористической организации убили во время боев. Однако место и время смерти аль-Кураши не сообщили. В СМИ подчеркнули, что новым лидером террористов назначили Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.
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Журналисты накануне сообщали, что армия Сирии провела спецоперацию по нейтрализации боевиков «Исламского государства»*.
В начале ноября на Алтае сотрудники российских спецслужб задержали иностранца, который занимался вербовкой в ИГ*. Молодой человек 2000 года рождения хотел убедить своего знакомого выехать из страны и примкнуть к террористам. Парень обрабатывал его долгое время и рассказывал о методах борьбы с «неверными».
* «Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация.
Терроризм
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