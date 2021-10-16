Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Кандагаре

Взрыв в шиитской мечети в афганском Кандагаре устроили террористы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Два смертника совершили атаку в разных частях храма.

Заявление запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* привело агентство France-Presse. В нем указано, что действовали два боевика.

Взрыв в шиитской мечети прогремел 15 октября. Источник рассказал РИА «Новости», что его устроили три террориста-смертника. Еще один начал стрелять у здания храма. Погиб, по имеющимся данным, минимум 41 человек.

*«Исламское государство» / ИГ — запрещенная на территории России террористическая организация.