Террористы атаковали позиции сирийских военных в Идлибе

Правительственные силы отбили смогли без потерь отбить все атаки исламистов.

«В каждом из нападений участвовали до 50 боевиков при поддержке пяти-шести пикапов с установленным на них тяжелым вооружением», — рассказал Боренков.

Согласно его информации, обстрелы производились в направлении Дэйр-Эль-Гарби — Мейсруна и Маар-Шурин — Джарджаназ. В результате атаки боевиков убиты или ранены примерно 30 человек.

Ранее сообщалось, что террористы постоянно нарушают режим прекращения боевых действий в сирийских районах. Число обстрелов крупнейшего города страны Алеппо за последнее время увеличилось в два раза. По словам Боренкова, постоянным обстрелам подвергаются провинции Латакия, Хама и Идлиб.