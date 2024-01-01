Мир 01 января 2024, 10:06 Террористическое зверье. Захарова жестко осудила обстрелы Донецка Захарова назвала киевский режим террористическим зверьем из-за обстрела Донецка РИА «Новости»

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Новогодние обстрелы Донецка в очередной раз доказали, что киевский режим является террористическим зверьем. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Киевский режим в новогоднюю ночь обстрелял Донецк, огонь вели по гражданским объектам. Есть раненые и убитые. Только террористическое зверье могло так поступить», — написала она.

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что в новогоднюю ночь украинские боевики провели массированную атаку Донецка, пострадали как минимум семь человек, отмечал сайт kp.ru.

По словам Пушилина, ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня, под огонь попали Калининский и Буденновский районы.

Кроме того, вечером 31 декабря националисты запустили по Донецку 20 ракет, прилеты пришлись на Куйбышевский и Киевский районы.