Болгары сочли угрозы украинской АЭС в адрес России «международным террористическим актом»

Запорожская АЭС пригрозила задействовать имеющееся у нее «оружие», если Россия будет мешать Украине наводить «конституционный порядок в Донбассе и Крыму». Заявление возмутило читателей болгарской газеты «Факты».

На комментарии к материалу обратило внимание РИА «Новости». В нем шла речь о публикации в Telegram-канале АЭС.

«Если Россия попробует помешать Украине навести конституционный порядок на Донбассе и в Крыму и попытается нас уничтожить — они заплатят высокую цену! Мы можем загрузить все 13 реакторов ВВЭР-1000 ядерным топливом Westinghouse, и у нас есть герои, у которых не дрогнет рука выполнить последний приказ», — подчеркнул автор поста.

Пользователи ответили негативом как в обсуждении в Telegram, так и на сайте газеты. Украинцев назвали слабаками, которых «только за эти слова уже можно стереть с лица земли».

«И это они-то герои? Из-за своей слабости и глупости уничтожат всю Европу», — писали в Сети.

Некоторые увидели в заявлении АЭС блеф, спровоцированный американскими уроками. Другие заметили, что украинцы «самоликвидируются» и «отравят свой же народ». Третьи отказали Украине в шансе на создание цивилизованного государство.

«Это заявление — международный террористический акт», — подчеркнули комментаторы.