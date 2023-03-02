Мир 02 марта 2023, 16:55 Террористические акты против критической инфраструктуры осудили на G20 Страны G20 осудили удары по критической инфраструктуре в энергетической сфере РИА «Новости»

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Министры иностранных дел на саммите «Большой двадцатки» осудили теракты против критической инфраструктуры, в частности в энергетической сфере. Об этом сообщили в документе на сайте МИД Индии по итогам встречи в Нью-Дели.

«Мы осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях. <…> Терроризм представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности», — отметили в документе.

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Главы внешнеполитических ведомств стран G20 пришли к выводу о том, что все террористические акты преступны и не имеют оправдания вне зависимости от их мотивов. Целостный подход на основе международного права может эффективно противостоять терроризму, добавили представители саммита.

В ходе саммита министры не смогли согласовать итоговый документ по Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Цинь Ган не поддержали два пункта.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова опровергла информацию о том, что на полях саммита глава российского МИД и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры.