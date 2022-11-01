Мир 01 ноября 2022, 08:42 Террористическая атака Украины сделала невозможной возобновление зерновой сделки — Володин Спикер Госдумы Володин заявил о невозможности возобновления зерновой сделки Unsplash

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Зерновую сделку нельзя восстановить, пока коридор безопасности используют для террористических атак. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии. Но лишь 3-4% досталось этим странам. А большая часть — богатым государствам Евросоюза», — написал спикер.

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Володин подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, и показал «террористическую сущность киевского режима». По мнению спикера, «зерновой сделки на прежних условиях быть не может».

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Россия приостановила участие в «черноморской инициативе» 29 октября. Это произошло после атаки вооруженных сил Украины против кораблей Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности судов.