Террористам ИГ* выпустили памятку о коронавирусе

Список получил название «Шариатские директивы по борьбе с эпидемиями», его опубликовали в последнем номере газеты группировки «Аль-Наба». Террористов призвали не приближаться к больным людям, почаще мыть руки, особенно перед обедом, а также воздержаться от поездок на зараженные территории.

Кроме того, участникам ИГ* дали совет «верить в Бога и искать в нем убежище», поскольку, как сказано в директиве, болезни появляются не сами по себе, а по «велению и указанию» Всевышнего.

На сегодняшний день, по данным проекта университета Джона Хопкинса, в мире заразились коронавирусом уже 156,4 тысячи человек. При этом о больных в Сирии, где сильнее всего разгулялось ИГ*, пока информации нет.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.