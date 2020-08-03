Террорист в Киеве наврал о взрывчатке. Здание бизнес-центра оказалось безопасным

В Киеве мужчина захватил отделение банка в бизнес-центре «Леонардо». Он говорил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка — а так все здание центра тоже заминировано. Однако после того, как СБУ взяла захватчика, выяснилось, что у него ничего нет.

«На месте сотрудниками взрывотехнической службы было проведено обследование. Взрывоопасных предметов там не найдено. Это значит, что данный гражданин Узбекистана блефовал», — заявил Геращенко.

Также на Fасеbооk-странице Геращенко указано, что захватчик родился в Узбекистане. Мужчину зовут Сухроб Каримов, и с 1998 года он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В 10 лет ему поставили диагноз «олигофрения». За время жизни на Украине мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Раннее на Украине, в Луцке, мужчина захватил автобус с заложниками. Он продержал людей взаперти в машине больше 10 часов.