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    03 августа 2020, 17:27

    Террорист в Киеве наврал о взрывчатке. Здание бизнес-центра оказалось безопасным

    Мария Шагиахметова

    В бизнес-центре Киева не нашли взрывчатки. До этого террорист, который захватил здание, угрожал взорвать его. Об этом в эфире телеканала «112» рассказал заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

    В Киеве мужчина захватил отделение банка в бизнес-центре «Леонардо». Он говорил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка — а так все здание центра тоже заминировано. Однако после того, как СБУ взяла захватчика, выяснилось, что у него ничего нет.

    «На месте сотрудниками взрывотехнической службы было проведено обследование. Взрывоопасных предметов там не найдено. Это значит, что данный гражданин Узбекистана блефовал», — заявил Геращенко.

    Также на Fасеbооk-странице Геращенко указано, что захватчик родился в Узбекистане. Мужчину зовут Сухроб Каримов, и с 1998 года он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В 10 лет ему поставили диагноз «олигофрения». За время жизни на Украине мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

    Раннее на Украине, в Луцке, мужчина захватил автобус с заложниками. Он продержал людей взаперти в машине больше 10 часов.

    Новости SMI.FM