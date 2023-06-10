Мир 10 июня 2023, 21:16 Террорист «Унабомбер» умер в американской тюрьме Рассылавший взрывчатку Тед Качинский по прозвищу «Унабомбер» умер в американской тюрьме Викимедиа

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Теодор Качинский, известный под прозвищем «Унабомбер», умер в американской тюрьме в возрасте 81 года. Он скончался в федеральном тюремном медицинском центре в Батнере, штат Северная Каролина, сообщил телеканал ABC News.

Заключенного нашли без сознания в камере в субботу, 10 июня, утром. О причинах его смерти не сообщается, но известно, что последние несколько лет Качинский проходил лечение от рака.

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Он прославился рассылкой бомб в университеты и авиакомпании, которые он винил в уничтожении окружающей среды. В результате его кампании, которую он вел на протяжении 17 лет, погибли три человека и еще 23 получили ранения.

Качинского арестовали в 1996 году и приговорили к четырем пожизненным срокам и еще 30 годам заключения.

До своего увлечения экологией он окончил Гарвардский университет, получил степень магистра математики и доктора философии. В научных кругах он слыл математическим гением.

Качинский купил землю в Монтане и стал затворником. Свою преступную деятельность он начал в 1978 году. Он рассылал бомбы и в записках своим жертвам утверждал, что является анархистом, который решил разрушить высокотехнологическое обществ США.