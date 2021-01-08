Террорист Царнаев потребовал $250 тысяч у США из-за условий в тюрьме

Террорист Джохар Царнаев подал в суд на власти США, так как посчитал излишне строгими условия своего содержания в тюрьме. Он потребовал выплатить ему 250 тысяч долларов в качестве компенсации.

Царнаев написал заявление от руки и подал в федеральный окружной суд, пишет газета Boston Herald. Пока иск не приняли к рассмотрению, так как заключенный не предоставил некоторых необходимых документов. Кроме того, Царнаев не оплатил пошлину около 400 долларов.

В своем заявлении террорист требует, чтобы федеральные власти выплатили ему компенсацию в размере 250 тысяч долларов. По его словам, он подвергается дискриминации, а также сотрудники тюрьмы незаконно с ним обращались. Царнаев находится в тюрьме максимально строгого режима в городе Флоренс. Заключенные не могут общаться между собой, а камеру разрешено покидать только в кандалах и наручниках.

В 2013 году Царнаев вместе с братом Тамерланом спланировал и устроил теракт в Бостоне. Три человека погибли, более 280 получили ранения. В 2015 году Царнаева приговорили к смертной казни. Позже приговор изменили на пожизненное заключение. Летом 2020 года генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что намерен добиться именно смертной казни Царнаева.