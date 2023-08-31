Мир 31 августа 2023, 23:33 Террорист-смертник напал на военный конвой в Пакистане ВС Пакистана: девять солдат погибли после атаки террориста-смертника flickr.com

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Девять солдат армии Пакистана погибли, еще пять получили ранения в результате террористической атаки на военный конвой в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил страны.

В момент взрыва террорист-смертник проезжал мимо колонны на мотоцикле. Службы безопасности страны оцепили район для поиска и уничтожения других террористов.

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В последние месяцы в Пакистане наблюдается рост террористической активности. Это произошло после того, как в ноябре 2022 года группировка «Техрик-и-Талибан»* прекратила перемирие с правительством.

В субботу, 19 августа в результате взрыва бомбы в провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 13 человек. По предварительным данным, боевики спрятали взрывчатку в фургон, планируя атаковать армейскую колонну. Но бомба взорвалась до приближения к военным.

В конце июля в той же провинции жертвами теракта стали 54 человека. Террорист-смертник устроил взрыв на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам», входящей в правящую коалицию. В зале, где проводили мероприятие, находились 400 человек.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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