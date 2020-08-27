Расстрелявший в Новой Зеландии две мечети террорист получил пожизненное

Австралиец Брентон Таррант, убивший в прошлом году в мечетях Крайстчерча 51 человека и ранивший еще 50, был приговорен судом к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Это первый подобный приговор в истории Новой Зеландии.

Газета New Zealand Herald напомнила, что Брентон Таррант снимал нападение на одну из мечетей и вел прямую трансляцию в соцсетях. Они признал себя виновным в совершении теракта и проведет остаток жизни в тюрьме.

Издание утверждает, что сам Таррант не возражал против вынесения подобного приговора. Он заявил, что не был расистом или ксенофобом, но чувствовал себя изгоем и хотел отомстить за это обществу. Таррант признался следователю, что не мог контролировать свое желание кому-нибудь навредить. Он отклонил любые предложения о реабилитации, заявив, не ему не нужна помощь, так как ни один профессионал не сможет ему помочь.

По закону 29-летний мужчина должен был быть приговорен к пожизненному заключению или минимальному сроку 17 лет без условно-досрочного освобождения. Однако обвинению удалось добиться беспрецедентного приговора.

Таррант устроил стрельбу в мечетях Крайстчерча 15 марта 2019 года. Погибли собравшиеся на пятничную молитву мусульмане и случайные люди.