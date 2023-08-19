Мир 19 августа 2023, 02:45 Террорист Брейвик пожаловался на одиночество в норвежской тюрьме Reuters: Брейвик подал иск против норвежских властей Википедия

Читать 360tv в

Террорист и массовый убийца Андерс Брейвик пожаловался на нарушение его прав в норвежской тюрьме. Рассмотрение иска может состояться весной следующего года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на адвоката Эйстейна Сторрвика, представляющего его интересы.

По словам защитника, преступник жалуется на изоляцию — в течение 11 лет заключения он не контактировал ни с кем, кроме охранников. Юрист рассчитывает, что окружной суд Осло рассмотрит иск весной 2024 года.

Реклама

Это не первая жалоба Андерса Брейвика на государство. В августе прошлого года он подал иск против норвежских властей о нарушении прав человека в попытке добиться прекращения тюремного заключения. До этого он судился с Норвегией в 2016 году.

В июле 2011 года Андерс Брейвик совершил два теракта. Сначала он взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, затем устроил массовый «шутинг» в молодежном лагере правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя. Жертвами норвежца стали 77 человек.

Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — это максимальный срок заключения в Норвегии. Но судьи могут продлевать его, пока не решат, что преступник больше не опасен для общества.