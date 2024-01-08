Мир 08 января 2024, 19:30 Террорист Брейвик подал в суд на Норвегию из-за одиночества Неонацист Брейвик подал в суд на Норвегию из-за изоляции в тюрьме Unsplash

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Террорист Андерс Брейвик, приговоренный к 21 году заключения за теракты в июле 2011 года, подал в суд на Норвегию из-за одиночества в тюрьме. Об этом сообщил телеканал NRK.

Адвокат правого экстремиста Эйстейн Сторрвик считает, что из-за изоляции у заключенного развилась депрессия и появились суицидальные мысли.

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«Андерс Беринг Брейвик подал в суд на государство», — сообщили журналисты.

Сторрвик напомнил, что уже прошло более 12 лет с тех пор, как неонациста Брейвика арестовали. В течение всего этого периода он находился в одиночестве. Защищать интересы государства после иска террориста будет прокурор Норвегии. В ведомстве считают, что условия в тюрьме в Рингерике, где содержится мужчина, «достаточно хорошие».

Брейвик жаловался на нарушение его прав в исправительном учреждении еще в августе. Он уже подавал иски против государства — летом 2022-го и в 2016 году.