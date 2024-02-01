Эксклюзив 01 февраля 2024, 23:28 Террор и ракеты вместо печенек. Зачем Нуланд приезжала в Киев Блогер «Голос Мордора»: визит Нуланд усилит военный кризис на Украине РИА «Новости»

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Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала на Украину с «сюрпризами». Ими стали реактивные снаряды GLSDB и несостоявшаяся отставка главкома ВСУ Валерия Залужного. Задача американского дипломата усилить военный кризис на Украине, заявил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360».

Далее — его прямая речь.

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Давайте начнем с того, что Вики — не только главная смотрящая по Украине, но и профессиональный кризисный менеджер. Не в плане того, чтобы разрешать кризисы, а для того, чтобы их создавать и усиливать.

Вспомните ее памятный визит в Киев во время майдана, когда она печеньки раздавала. Печеньки, кстати, были далеко не главным ее делом. Гораздо важнее было то, что она вдохнула огонька в немного остывавший к тому времени майдан. Кстати, остывавший во многом из-за разногласий между его лидерами. И тогда у Вики все прекрасно получилось.

Нынешний визит на Украину — тоже кризисный. И дело не в кризисе украинской власти. Тут-то как раз, как и во время майдана, Вики пригрозила мальчикам пальчиком, чтобы мальчики не кидались друг в друга экскрементами. И нормально отнеслись к тому, что кого-то из мальчиков придется поменять. Но эти замены — вопрос чисто технический, на котором не стоит заострять внимание.

Залужного, скорее всего, все-таки уберут, но смысла тут немного. На его место может попасть глава ГРУ Министерства обороны Кирилл Буданов, у которого вообще нет опыта командования, либо командующий сухопутными войсками Александр Сырский, в сравнении с которым даже Залужный не такой кровавый мясник в отношении собственных солдат. России, по большому счету, вообще не стоит зацикливаться на этой ротации проституток в борделе.

РИА «Новости»

Главная задача Вики была в другом — в усилении военного кризиса, эскалации действий украинских боевиков и террористов. И это подтверждается тем, что особое внимание во время визита она уделила главному украинскому террористу Кириллу Буданову.

Это вполне понятно, потому что на поле боя того, что Нуланд называет «сюрпризами», ВСУ показать не смогут, а значит надо усиливать террор. Террор против населения Донбасса, Белгородчины, Херсонщины — вообще на всех территориях России, куда украинские боевики могут дотянуться своим оружием.

Кстати, именно с этой целью им сейчас передают новый вид оружия — планирующие бомбы, которые сбрасываются не с самолетов, а с ракет системы HIMARS. Оружие серьезное, но вряд ли оно будет эффективно против укрепленных военных объектов из-за небольшой мощности боеприпаса, зато против гражданских — идеальное оружие террориста.

Понятно, что будет противодействие ПВО и удары по складам, где такие боеприпасы будут хранить, но лучшее решение проблемы украинского терроризма вчера назвал президент — отодвинуть украинцев настолько, чтобы они не могли больше ничего обстреливать.

А в идеале эта линия должна проходить по украинско-польской границе.