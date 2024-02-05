Мир 05 февраля 2024, 19:44 Территория Украины ограничится лишь Львовской областью — Медведев Медведев: Европа признала, что Львов в будущем станет столицей Украины РИА «Новости»

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Территория Украины в будущем ограничится Львовской областью. Такое предположение в аккаунте в соцсети X сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он посчитал первым признанием того, что Львов станет новой столицей Украины тот факт, что железную дорогу из Испании через юг Европы хотят построить до этого города.

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«Выглядит как первое признание того, что Львов-Лемберг будет новой столицы Украины в границах Львовской области», — написал он.

Как написал RT, по словам Медведева, бизнес дальновиднее политики. Ширина трасс на Западе и в Малороссии не играет решающей роли.

Ранее зампред Совбеза пообещал сделать все возможное для исчезновения врагов России. Он отметил, что Украина и страны Запада попытались бросить вызов всему цивилизованному миру. НАТО предупредили об ответе при попытке посягнуть на целостность России. Альянс может столкнуться с войной, от которой он не отвертится.