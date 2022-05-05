Жители населенных пунктов вблизи границы Приднестровья и Украины слышали звуки беспорядочной стрельбы. Об этом в Telegram сообщил местный телеканал «ТСВ-Приднестровье».

О выстрелах сообщили жители Первомайска. Они сказали, что звуки стрельбы доносились с территории КПП Кучурган. Позднее информацию о выстрелах подтвердили в силовых ведомствах.

«Источник в силовых ведомствах Приднестровья сообщил, что, действительно, беспорядочная стрельба происходила на территории Украины в районе села Павловка», — отметили авторы паблика телеканала.

Они отметили, что украинская сторона назвала стрельбу учениями.

Правоохранители Приднестровья 3 мая предотвратили подрыв телерадиоцентра «Маяк». Это была вторая попытка диверсии, отметил RT. Похожая ситуация произошла 26 апреля. Тогда в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра. Днем ранее, 25 апреля, произошла серия взрывов в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.