Мир 16 апреля 2023, 07:49 Тернопольская область Украины может остаться без школ Школы в Тернопольской области Украины могут закрыться из-за отсутствия учеников РИА «Новости»

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Школы в Тернопольской области Украины рискуют полностью закрыться из-за отсутствия учеников. Об этом украинскому изданию «Общественное» сообщила глава регионального департамента образования Ольга Хома.

По ее словам, после начала учебного года из области уехали около 12 тысяч детей школьного возраста.

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«Примерно 9727 наших учеников в настоящее время уехали за границу. Часть из них написала заявление об уходе из учебного заведения, на сегодня количество составляет 2225 учеников. Они учатся в школах разных стран», — сказала она.

Хома отметила, что в семейной форме, экстернатом или дистанционно обучаются почти шесть тысяч учеников.

«Если брать в целом, то около 12 тысяч учеников уехали за границу с сентября 2022 года. Из-за этого школы могут просто закрыться, потому что муниципальные власти окажутся вынуждены оптимизировать образовательную сеть», — добавила начальник департамента.

Ранее в ООН заявили, что прогнозируют сокращение численности жителей Украины до 24 миллионов к 2030 году.