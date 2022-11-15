Мир 15 ноября 2022, 20:26 Тернопольская область на западе Украины осталась на 90% без электричества Власти Тернопольской области: регион на 90% остался без электроснабжения Pxhere

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Расположенная на западе Украины Тернопольская область осталась на 90 процетов без электроснабжения. Об этом 15 ноября сообщил глава военной администрации региона Владимир Труш в Telegram-канале.

«В настоящее время 90% Тернопольской области без электропитания. <…> Также могут возникнуть проблемы со связью», — отметил он.

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Политик пояснил, что госкомпания «Укрэнерго» сообщила о введении аварийных отключений света по всей территории Украины. Мэр Тернополя Сергей Надал сказал, что проблемы из-за отсутствия электричества начались в котельных, на насосных станциях и других важных объектах.

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«Нет света в квартирах, возникают перебои с мобильной связью, не работают насосные станции, канализационная станция, котельные, светофоры, уличное освещение и прочее», — заверил он в соцсетях.

Также насосная станция водопровода осталась обесточенной в городе Винница, который находится в центре Украины.

«В Виннице обесточена одна из водопроводных насосных станций. Из-за возможных перебоев с электроэнергией всех винничан призывают срочно позаботиться о запасе воды», — сообщили в Telegram-канале городского совета.

По всей территории Украины 15 ноября звучала воздушная тревога. В небе над многими городами страны были замечены ракеты, также работали системы противовоздушной обороны. В результате обстрелов интернет-трафик начал работать с перебоями и упал на треть. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего 15 ноября по территории было нанесено 85 ударов, сообщил RT.