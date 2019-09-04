«Это не то, кто я есть»: Макгрегор извинился за нападение на старика в баре Подробнее

«Мне не нравится этот парень. Он бьет стариков, теряет разум. Когда есть деньги, человек меняется, поэтому надо уметь себя контролировать. Как можно бить старого человека? Ты — один из лучших бойцов мира и при этом бьешь стариков?» — заявил Нурмагомедов.

Он добавил, что Макгрегор слаб психологически, и ему необходимо контролировать свое тело и эмоции.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в апреле наведался в один из дублинских баров. Боец решил угостить всех посетителей своим фирменным виски Proper 12. Когда один пожилой мужчина отказался, спортсмен ударил его по лицу. Посетителям паба пришлось оттаскивать Макгрегора от старика, чтобы предотвратить драку, которая могла бы привести к более серьезным последствиям. После произошедшего пострадавший заявил в полицию.

В конце августа Макгрегор принес извинения за произошедшее, однако пока не известно, понес ли он наказание за свой поступок.